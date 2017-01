Arnaud Delafaute 2, Le retour.

Salut les gens !

Bon bin c’est reparti. Absurditis redémarre. Vous n’y croyiez plus hein ?

Et bien vous aviez tort. Après la pluie revient toujours Arnaud Delafaute. (dicton régional surtout utilisé par les habitants de ma chaise de bureau et de ses alentours).

Vous n’allez pas me demander ce que j’ai bien pu faire pendant ces quelques mois années d’absence mais je vais tout de même vous répondre parce que j’en crève d’envie : J’ai lu, j’ai perdu mes cheveux en vieillissant et j’ai enfanté. Déjà perdre ses tifs, c’est pratiquement une activité à temps plein, mais alors fabriquer des mini moi en même temps c’est pas une mince affaire.

À présent, pour leur faire payer tout cet amour inconditionnel que je leur ai prodigué (à mes gosses, pas à mes cheveux, bon sang, suivez un peu !) je vais leur faire honte sur internet. Ça leur apprendra.

– Eh mais t’es le fils du gars sur Absurditis !!! t’es vraiment le derniers des lèche-pus. Tu vas voir ce que tu vas prendre à la récré.

– Mais! Vous n’êtes vraiment pas gentille maitresse….

Pendant ces années, je me suis également instruit : J’ai remplacé les séries américaines par des documentaires, les films par des livres et les vidéos à la con de youtube par des articles. Ça a pas mal changé ma vision du monde, ça risque de s’en ressentir un peu sur le site…

Mais comme on ne change pas une recette qui gagne (à être connu), les publications vont continuer là où elles s’étaient arrêtées : vidéos, mots, photos, bds, dessins, sondages, antilopes, etc etc…

Alors restez connecté (ça veut dire « Stay Tuned » en français bandes de ricains ) abonnez vous (suscribez vous!) et à tout bientôt (to everything soon!)



Arnaud Delafaute